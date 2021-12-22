Ректора Казанского университета обвинили в подстрекательстве к убийству

Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову вменяется подстрекательство к убийству. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы, поступившие в Басманный суд Москвы, который рассмотрит вопрос об аресте ректора.

Следствие считает Гафурова причастным к двум преступным эпизодам — подстрекательстве и приготовлении к убийству, а также к подстрекательству к убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Ранее 22 декабря сообщалось, что Гафурова обвинили в заказном убийстве. Жертвой преступления стал депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов. 28 августа 1999 года в Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял Исрафилова в упор из пистолета.

Гафуров был задержан из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 90-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.