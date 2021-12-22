Ректора Казанского университета обвинили в заказном убийстве

Следователь предъявил обвинение в заказном убийстве ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову. Об этом сообщает ТАСС.

Он доставлен в Москву, где будет решаться вопрос об его аресте. В Басманный суд столицы поступило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяется статья 105 УК РФ («Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору»).

Жертвой преступления стал депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов, которое было совершено 28 августа 1999 года. В Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял в упор из пистолета предпринимателя Айдара Исрафилова.

Гафуров был задержан из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 90-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.