Ректора Казанского университета потребовали арестовать по делу об убийстве

Следователь потребовал арестовать ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу об убийстве. Об этом сообщает ТАСС в среду, 22 декабря.

Вопрос об избрании меры пресечения должен рассмотреть Басманный суд Москвы. Туда поступило соответствующее ходатайство следственных органов.

Гафурову предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору. Речь идет об устранении депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года.

Ранее 22 декабря источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что убийство произошло на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА. Из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял в упор из пистолета предпринимателя Айдара Исрафилова.

Он был депутатом елабужского объединенного совета народных депутатов.

Гафуров был задержан из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 90-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.