ФСБ задержала ректора Казанского университета по делу об убийстве депутата

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года. Об этом в среду, 22 декабря, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

28 августа 1999 года в Москве, на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял в упор из пистолета предпринимателя Айдара Исрафилова. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Исрафилов был депутатом елабужского объединенного совета народных депутатов.

Показания на ректора дал лидер одной из самых жестоких ОПГ 90-х

По предварительным данным, Ильшат Гафуров был задержан из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.

Саляхов был этапирован из мест лишения свободы в Казань, где был допрошен и дал показания на Гафурова. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 90-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.

Спецоперацию по задержанию Гафурова провела ФСБ

Ректор КФУ Гафуров был задержан в ходе спецоперации сотрудников ФСБ России. «Гафурова нет на рабочем месте. Сотрудники КФУ говорят, что он дома и приболел. Его задержание связано с событиями из того времени, когда Гафуров был мэром города Елабуга. Этот пост он занимал до 2010 года», — отметил источник «Ленты.ру».

При этом, по некоторым данным, следственные действия у Гафурова прошли еще 20 декабря. В настоящее время задержанного ректора везут в Москву из Казани.