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Ректора Казанского университета задержали в ходе спецоперации ФСБ

Источник: ректор Казанского университета Гафуров задержан в ходе спецоперации ФСБ
Ильшат Гафуров

Ильшат Гафуров. Фото: пресс-служба Казанского федерального университета

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом в среду, 22 декабря, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

«Гафурова нет на рабочем месте. Сотрудники КФУ говорят, что он дома и приболел. Не исключено, что его задержание связано с событиями из того времени, когда Гафуров был мэром города Елабуга. Этот пост он занимал до 2010 года», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что задержание ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова может быть связано с уголовными делами лидеров организованной преступной группировки (ОПГ) «29 комплекс».

По предварительным данным, речь идет об уголовных делах лидеров группировки из Набережных Челнов Адыгана Саляхова, известного в криминальном мире как Алик Большой, и Рузала Асадуллина (Рузалик).

О задержании Ильшата Гафурова стало известно утром 22 декабря. Выдвигаются две версии задержания: Гафурова подозревают в причастности к заказному убийству, совершенном в 1990-х годах, или в коррупции. Источник пояснил, что 20 декабря у Гафурова прошли следственные действия, а сейчас его везут в Москву из Казани.

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Владимир Шарапов
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