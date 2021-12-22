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Задержание ректора Казанского университета связали с делом ОПГ «29 комплекс»

«Татар-информ»: задержание ректора КФУ Гафурова связано с уголовным делом лидеров ОПГ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Задержание ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова может быть связано с уголовными делами лидеров ОПГ «29 комплекс». Об этом в среду, 22 декабря, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Татар-информ».

По данным агентства, речь идет об уголовных делах лидеров группировки из Набережных Челнов Адыгана Саляхова, известного в криминальном мире как Алик Большой, и Рузала Асадуллина (Рузалик).

Ранее 22 декабря сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова.

Выдвигаются две версии задержания: его подозревают в причастности к заказному убийству, совершенном в 1990-х годах, а также в коррупции. Источник пояснил, что 20 декабря у Гафурова прошли следственные действия, а сейчас его везут в Москву из Казани.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 90-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.

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Владимир Седов
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