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Ректора Казанского университета задержали

Ректор Казанского федерального университета Гафурова задержан по делу о заказном убийстве

Фото: Пресс-служба ректора КФУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник.

Выдвигаются две версии задержания: его подозревают в причастности к заказному убийству, совершенному в 1990-х годах, а также в коррупции. Источник пояснил, что 21 декабря у Гафурова прошли следственные действия, а сейчас его везут в Москву из Казани.

Ректора связывают с уголовными делами лидеров организованной преступной группировки (ОПГ) «29 комплекс» из Набережных Челнов Адыган Саляхов по прозвищу Алик Большой и Рузаль Асадуллин по прозвищу Рузалик, отмечает «Татар-Информ».

В вузе заявили, что Гафуров заболел, поэтому не вышел на работу. Университет работает в штатном режиме.

Он возглавил КФУ в 2010 году, а прежде 12 лет руководил Елабугой. Гафуров также входит в Госсовет Республики Татарстан.

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Любовь Ширижик
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