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Ректора Казанского университета сдал ФСБ лидер одной из самых жестоких ОПГ 90-х

Источник: ректор Казанского университета задержан из-за показаний лидера ОПГ «29 комплекс»
Ильшат Гафуров (в центре)

Ильшат Гафуров (в центре). Фото: Пресс-служба ректора КФУ

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29 комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х. Об этом в среду, 22 декабря, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

«Саляхов был этапирован из мест лишения свободы в Казань, где был допрошен и дал показания на Гафурова», — сказал источник. Ранее сообщалось, что Гафуров задержан по делу об убийстве депутата елабужского объединенного совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года.

По словам источника, Гафурова заподозрили в том, что именно он заказал убийство Исрафилова, что и стало причиной его задержания в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Ранее сообщалось, что задержание ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова может быть связано с уголовными делами лидеров организованной преступной группировки (ОПГ) «29 комплекс».

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 90-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.

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Владимир Шарапов
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