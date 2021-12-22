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ФСБ задержала ректора Казанского университета по делу об убийстве депутата

Ректор Казанского университета Гафуров задержан по делу об убийстве депутата Исрафилова
Ильшат Гафуров

Ильшат Гафуров. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан по делу об убийстве депутата елабужского объединенного совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года. Об этом в среду, 22 декабря, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

«28 августа 1999 года в Москве, на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял в упор из пистолета предпринимателя Айдара Исрафилова», — сказал источник.

По словам источника, Гафурова заподозрили в том, что именно он заказал убийство Исрафилова, что и стало причиной его задержания в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Ранее сообщалось, что задержание ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова может быть связано с уголовными делами лидеров организованной преступной группировки (ОПГ) «29 комплекс».

По предварительным данным, речь идет об уголовных делах лидеров группировки из Набережных Челнов Адыгана Саляхова, известного в криминальном мире как Алик Большой, и Рузала Асадуллина (Рузалик).

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Владимир Шарапов
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