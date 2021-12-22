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Релиз Samsung Galaxy S22 сорвали

Samsung Galaxy S22 перенесли на 25 февраля

Фото: Shutterstock

Поступление новых флагманов от Samsung в продажу задержится. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser).

По информации Проссера, который ссылается на неназванных источников в компании, релиз девайсов перенесли на конец февраля. Предварительный заказ на телефоны Galaxy S22 можно будет оформить начиная с 9 февраля. В широкую продажу новые устройства поступят 25 февраля.

Ранее сообщалось, что приобрести девайсы Galaxy S22 практических во всех регионах мира можно будет начиная с 18 февраля. Проссер полагает, что релиз девайсов Samsung сорвали из-за проблем с цепочкой поставок — судя по всему, партнеры корейского IT-гиганта не успевают подготовить необходимую партию гаджетов к запуску на рынок.

Также Джон Проссер рассказал, что анонс компромиссного устройства Galaxy S21 FE намечен на 3 января. В продаже девайсы появятся уже 11 января. Презентация, на который Samsung должна показать новые смартфоны Galaxy S22, должна состояться 8 февраля.

В начале декабря источники издания SamMobile рассказали, что Samsung не собирается увеличивать цены на новые смартфоны флагманской серии Galaxy S. Так, базовый девайс линейки будет оценен в 800 долларов — столько же стоил Galaxy S21.

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Андрей Ставицкий
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