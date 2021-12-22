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Женщина купила в благотворительном магазине безделушку и испугалась проклятья

Женщина нашла в секонд-хенде чей-то прах, принесла его домой и испугалась проклятья

Фото: @GlNATONIC

Жительница английского города Манчестер купила в благотворительном магазине маленькую безделушку, принесла ее домой, открыла и испугалась проклятья. Своей находкой женщина поделилась в Twitter.

Джорджина Джонс во время однодневной поездки в другой город зашла в секонд-хенд и нашла в нем небольшой фарфоровый сосуд с надписью «Гоблин». Надпись рассмешила англичанку, и она решила приобрести безделушку.

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Но когда женщина пришла домой и открыла покупку, она поняла свою ошибку. Внутри сосуда, по всей видимости, содержался чей-то прах. Женщина была поражена и не знала, что думать о содержимом сувенира, который сначала ей так понравился.

Она поделилась пережитым опытом в Twitter и написала: «О боже, я только что купила эту маленькую безделушку в благотворительном магазине, так как она рассмешила меня надписью "Гоблин" (там был еще и "Мерлин"). Я открыла ее, а там чертов прах. Теперь я проклята на всю жизнь, не так ли?»

Подписчики выразили обеспокоенность и посмеялись над ситуацией, в которую попала женщина. Они убедили ее, что теперь ее будут преследовать владельцы, если она не отнесет сосуд обратно, или, на крайний случай, не захоронит его.

Один из них написал: «Хорошо, то есть тебе нужно узнать, кому принадлежал прах...» Другой предположил: «Вернись за Мерлином и захорони все это как можно скорее». Третий заявил: «О нет, теперь тебя будет преследовать это животное! Возможно, тебе нужно отнести его обратно и объяснить, что произошло. Возможно, его пожертвовали по ошибке. По крайней мере, таким образом ты унесешь проклятый объект из своего дома».

Джонс ответила, что она не может вернуть сосуд, так как живет далеко от благотворительного магазина.

Ранее сообщалось, что жительница Веллингтона, Новая Зеландия, купила пресс-папье в форме сердца и через пять лет обнаружила, что это урна с чьим-то прахом. Внутри женщина нашла мешочек с прахом, на котором не было каких-либо опознавательных знаков или надписей.

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Алиса Дмитриева
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