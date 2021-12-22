В Новосибирске прошли гонки на собачьих упряжках

В Новосибирске спортсмены из нескольких российских регионов приняли участие в гонке на собачьих упряжках. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Состязание прошло в среду, 22 декабря. За призовые места в первой гонке зимнего сезона сразились 60 участников из Томска, Алтая и Новосибирской области. Отмечается, что при старте на лыжах обычно запрягают одну или двух собак, при заезде на нарте — от двух до шести.

По словам экспертов, главный залог успеха в состязании — это дисциплина питомца. «Они должны слышать хозяина на трассе: это основное. Бывают случаи агрессии собак на трассе, что не допустимо, сразу дисквалификация», ─ объяснил президент Федерации ездового спорта Новосибирской области Константин Косталустов.

Ранее в декабре стало известно, что волонтеры Смоленска проведут благотворительную акцию помощи бездомным животным. Активисты сообщества «Забота о животных» приглашают смолян присоединиться к предновогодней инициативе. Так, 18 декабря с 11 до 15 часов дня все желающие смогут принести необходимые продукты и вещи.