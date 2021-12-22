Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Новосибирске прошли гонки на собачьих упряжках

В Новосибирске 60 спортсменов поучаствовали в гонке на собачьих упряжках

Кадр: Вести Новосибирск / YouTube

В Новосибирске спортсмены из нескольких российских регионов приняли участие в гонке на собачьих упряжках. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Состязание прошло в среду, 22 декабря. За призовые места в первой гонке зимнего сезона сразились 60 участников из Томска, Алтая и Новосибирской области. Отмечается, что при старте на лыжах обычно запрягают одну или двух собак, при заезде на нарте — от двух до шести.

По словам экспертов, главный залог успеха в состязании — это дисциплина питомца. «Они должны слышать хозяина на трассе: это основное. Бывают случаи агрессии собак на трассе, что не допустимо, сразу дисквалификация», ─ объяснил президент Федерации ездового спорта Новосибирской области Константин Косталустов.

Ранее в декабре стало известно, что волонтеры Смоленска проведут благотворительную акцию помощи бездомным животным. Активисты сообщества «Забота о животных» приглашают смолян присоединиться к предновогодней инициативе. Так, 18 декабря с 11 до 15 часов дня все желающие смогут принести необходимые продукты и вещи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
На Украине описали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
Украина договорилась с Венгрией по газу
В МГУ раскрыли успеваемость девятилетней студентки
Туристам раскрыли способы «умного» сбора вещей в отпуск
Зеленский ввел ограничения на высказывания о внешней политике Украины
CША захотели устроить России новый Афганистан на Украине
«Газпром» отказался бронировать поставки газа в Европу третий день подряд
Полиция опубликовала видео с допросом избивших фигуриста Соловьева россиян
В Кремле оценили блокировку российских СМИ за границей
Россиянка вышла замуж за мигранта ради бесплатного ремонта
Тату-мастер испортил рисунок на теле клиентки и попытался утаить «каракулю»
Власти Чечни объяснили обращение Кадырова к Эрдогану
Политтехнолог связал задержания чиновников с пресс-конференцией Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter