Жалобу «Нафтогаза» на «Газпром» объяснили «ударными дозами горилки»

Жалоба «Нафтогаза» на «Газпром» в ЕС является полнейшей чушью, не имеющей под собой никаких адекватных оснований, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он добавил, что, по его мнению, юридические аргументы у компании кончились, потому в ход пошли «ударные дозы горилки».

Украинская компания «Нафтогаз» подала в ЕС жалобу на «Газпром». «"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать», — говорится в сообщении.

Горилка и «Нафтогаз»

«Никакого юридического основания у "Нафтогаза" для подачи этой жалобы нет. Положение "Газпрома" на европейских рынках не является доминирующим, он поставляет газ по долгосрочным контрактам, где есть спотовая составляющая, привязка к нефти. Но именно напрямую на спот компания не поставляет, да, у нее есть своя площадка, где она тоже продает газ, но это именно наша площадка. Обязать компанию поставлять товар на внешний рынок — это нонсенс», — убежден Пикин.

Экономист подчеркнул, что, поскольку жалоба не имеет никакого юридического смысла и обоснований, на нее не последует никакой реакции и, соответственно, компании не удастся изменить ситуацию на европейском рынке.

Такое ощущение, что юридические аргументы у них закончились и в ход пошли ударные дозы горилки. Может, корпоративы активно проводятся. В любом случае, это даже не жалоба, а полнейшая чушь. Сергей Пикин экономист, директор Фонда энергетического развития

«Газпром» 22 декабря не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа», поставка российского газа в Германию через Польшу остановилась. При этом в «Газпроме» говорили, что компания выполняет все свои обязательства.