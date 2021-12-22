На сайте Госуслуг появится двухфакторная идентификация

В 2022 году Минцифры хочет ввести двухфакторную идентификацию пользователей на сайте Госуслуг, пишут «Известия».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, новое требование появится для дополнительной защиты данных граждан. Им надо будет вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит в SMS.

Источники, близкие к ведомству, заявили, что в период пандемии коронавируса произошло развитие дистанционных сервисов. Так, количество профилей превысило 100 миллионов, но для входа в примерно 90 процентов из них установлена только однофакторная идентификация.

«Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести "по умолчанию", поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что электронные паспорта планируется начать выдавать гражданам в трех регионах России до конца 2022 года. Паспорт будет представлен в двух видах — смарт-карта, которая должна заменить традиционный для всех бумажный паспорт, а на чипе смарт-карты будут записаны необходимые сведения.