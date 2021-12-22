Глава контрразведки Германии заявил о планах России расширить влияние за рубежом

Глава Федерального ведомства по защите конституции Томас Хальденванг заявил в интервью медиагруппе «Функе», что Россия имеет планы расширить свое влияние за рубежом и активно стремится к этому, передает ТАСС.

Он указал, что эксперты контрразведки отмечали попытки российской стороны повлиять на предвыборную кампанию в Бундестаг. В частности, распространялись ложные сообщения о некоторых лицах, в том числе о кандидате от партии «зеленых» Анналене Бербок.

«Мы замечаем, что Россия активизировала свои действия. В целом можно сказать, что такие кампании не возымели действия», — подчеркнул Хальденванг. По его мнению, шпионаж все чаще становится демонстрацией силы, аналогичная ситуация наблюдается в киберпространстве

В свете приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019-м «стало ясно, к каким отчасти жестким методам прибегают российские структуры за рубежом», добавил глава немецкой контрразведки.

15 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ объявляет двух российских дипломатов персонами нон грата. Это решение связано с обвинительным приговором россиянину Вадиму Соколову (Красикову) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019-м. Убитый — в прошлом полевой командир, воевавший против России во время второй чеченской войны на стороне боевиков Шамиля Басаева.

