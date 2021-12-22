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В России назвали имитацией активности заявления Киева по Донбассу

Постпред РФ Грызлов: заявление Киева об инициативе «10 шагов» — это имитация активности
Борис Грызлов

Борис Грызлов. Фото: MFA Russia / Global Look Press

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об инициативе «10 шагов». Его слова приводит РИА Новости.

По мнению постпреда России, подобные высказывания являются лишь имитацией активности в урегулировании конфликта. Грызлов отметил, что данные шаги были в неофициальном порядке переданы России еще две недели назад, однако Киев так и не направил их на рассмотрение в контактную группу.

Кроме того, выполнение первых трех шагов зависит исключительно от воли украинских властей, однако они постоянно блокируются Киевом, добавил он. Грызлов пояснил, что речь идет о вопросах перемирия, открытия пунктов пропуска и освобождения удерживаемых лиц.

Ранее глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Украина рассматривает два потенциальных варианта для мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

21 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина передала партнерам комплексные инициативы по разблокировке мирного процесса в Донбассе. Документ содержит 10 конкретных шагов.

Ксения Назарова
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