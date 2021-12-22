Власти стран Балтии обвинили в предательстве своих жителей за «30 сребреников»

Военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию «Украина.ру» обвинил власти стран Балтии в том, что они предали своих жителей тем, что предоставили свои площадки под американские ударные комплексы. По его словам, они получили за это свои «30 сребреников», а взамен Россия будет вынуждена включить Прибалтику в перечень целей своих стратегических ядерных сил.

Он отметил, что руководители Латвии, Литвы и Эстонии совершенно не задумывались о том, что своими действиями ставят Россию в такое положение, при котором, вовсе не рассматривая их как тактического противника, ей придется вернуться к доктрине упреждающего удара, поскольку комплексы НАТО будут размещены фактически под Калининградом.

«Уровень предательства руководителей этих стран просто запределен. Они получили свои 30 сребреников по текущему курсу, а народ столкнулся с кучей проблем», — заявил эксперт, добавив, что жители каждой из этих стран в данной ситуации ни выиграли от этого абсолютно ничего, а также больше не смогут чувствовать себя в безопасности.

Ранее министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что страна не хочет размещать на своей территории дополнительные силы НАТО, поскольку не видит в этом необходимости. Он отметил, что это может привести к нежелательному росту напряженности в регионе.