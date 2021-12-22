Женщина выиграла спор с мужем и придумала неожиданное наказание для него

Пользовательница TikTok под ником AMosley9 поделилась историей о том, как выиграла спор с мужем и придумала ему неожиданное наказание. В ролике, опубликованном в TikTok, она рассказала, что назвала дочь в честь песни, которую ее супруг ненавидит.

«Когда твой муж проигрывает пари и ты называешь вашу дочь в честь своей любимой песни, которую он не переносит», — подписала ролик женщина. На видео она держит свою новорожденную дочь и танцует под песню американской кантри-певицы Долли Партон — Джолин (Jolene).

Многие пользователи оценили юмор автора ролика, а другие поддержали отца ребенка. «Я полностью понимаю вашего мужа, я тоже ненавижу эту песню, потому что Джолин — это мое второе имя», — поделилась девушка под видео. В комментариях многие также отметили, что им нравится это имя, и рассказали, почему они назвали так своих дочерей. «Мою дочь тоже зовут Джолин, потому что это была первая песня, которую я исполнила в караоке», — вспомнила одна из пользовательниц.

Ранее другая TikTok-блогерша показала, как необычно сообщила парню о беременности. Она спрятала положительный тест на беременность на тарелку мужчины под его еду. Сюрприз рассердил ее партнера: он счел такой способ рассказать о беременности негигиеничным. В комментариях к ролику многие пользователи поддержали мужчину и высмеяли блогершу.