Силовые структуры
Начальника УГИБДД Колымы задержали за превышение должностных полномочий
Начальник управления ГИБДД по Колыме Савейкин задержан за превышение полномочий
ФСБ задержала начальника управления ГИБДД по Магаданской области Юрия Савейкина за превышение полномочий. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в 2019 году он дал своим подчиненным незаконное указание освободить от ответственности совершившего административное правонарушение россиянина. Его незаконные действия были выявлены сотрудниками собственной безопасности регионального МВД и ФСБ. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
Юрий Савейкин пока остается на должности начальника ГИБДД региона. Если его вина будет установлена, он будет уволен из правоохранительных органов.
Ранее 22 декабря сообщалось, что в Краснодаре задержан мэр города Андрей Алексеенко, назначенный на должность месяц назад.