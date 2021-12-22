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Начальника УГИБДД Колымы задержали за превышение должностных полномочий

Начальник управления ГИБДД по Колыме Савейкин задержан за превышение полномочий

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

ФСБ задержала начальника управления ГИБДД по Магаданской области Юрия Савейкина за превышение полномочий. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в 2019 году он дал своим подчиненным незаконное указание освободить от ответственности совершившего административное правонарушение россиянина. Его незаконные действия были выявлены сотрудниками собственной безопасности регионального МВД и ФСБ. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Юрий Савейкин пока остается на должности начальника ГИБДД региона. Если его вина будет установлена, он будет уволен из правоохранительных органов.

Ранее 22 декабря сообщалось, что в Краснодаре задержан мэр города Андрей Алексеенко, назначенный на должность месяц назад.

Владимир Седов
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