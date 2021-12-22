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Правоохранители задержали мэра Краснодара и увезли на допрос

В Краснодаре задержан мэр города Андрей Алексеенко, назначенный на должность месяц назад

Фото: Официальный сайт администрации Краснодарского края

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, градоначальника увезли на допрос. В мэрии и дома у Алексеенко проводятся обыски.

В приемной мэра заявили, что не располагают информацией о его задержании.

43-летний Алексеенко был избран на пост мэра 17 ноября, а прежде занимал должности заместителя главы Туапсинского района, замглавы региона по вопросам ТЭК и ЖКХ, первого заместителя руководителя администрации губернатора Кубани.

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Любовь Ширижик
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