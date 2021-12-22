Правоохранители задержали мэра Краснодара и увезли на допрос

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, градоначальника увезли на допрос. В мэрии и дома у Алексеенко проводятся обыски.

В приемной мэра заявили, что не располагают информацией о его задержании.

43-летний Алексеенко был избран на пост мэра 17 ноября, а прежде занимал должности заместителя главы Туапсинского района, замглавы региона по вопросам ТЭК и ЖКХ, первого заместителя руководителя администрации губернатора Кубани.