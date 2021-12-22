На недавно назначенного мэра Краснодара завели дело о получении взятки

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статье о получении взятки в виде ружья в 2018 году. Градоначальник оказался под следствием на основании материалов проверки ФСБ. Ему вменяется совершение преступления в период, когда он занимал пост первого заместителя главы администрации Краснодарского края. Посредник передал Алексеенко оружие стоимостью 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения о приемке построенного с нарушениями многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара.

Мэр пока не задержан, он находится на допросе у следователя. По его итогам будет решена его дальнейшая судьба.

Ранее 22 декабря сообщалось о задержании Алексеенко, назначенного на пост главы Краснодара 17 ноября. В мэрии и у него дома проводятся обыски.

43-летний Алексеенко до избрания на должность мэра был заместителем главы Туапсинского района, замглавы региона по вопросам ТЭК и ЖКХ, первым заместителем руководителя администрации губернатора Кубани.