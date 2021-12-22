Следователи решили задержать мэра Краснодара после допроса

Следственный комитет России (СКР) принял решение о задержании недавно назначенного мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Нового градоначальника допросили по делу о получении в 2018 году взятки в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей от застройщика. Против него возбуждено уголовное дело на основании материалов проверки ФСБ. Алексеенко вменяется совершение преступления в период, когда он занимал пост первого заместителя главы администрации Краснодарского края.

По данным СКР, посредник передал ему оружие стоимостью 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения о приемке построенного с нарушениями многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара. В мэрии и у него дома проводятся обыски.

43-летний Алексеенко стал мэром Краснодара 17 ноября. До избрания на эту должность он был заместителем главы Туапсинского района, замглавы региона по вопросам ТЭК и ЖКХ, первым заместителем руководителя администрации губернатора Кубани.