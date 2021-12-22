В Германии достигли консенсуса по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о том, что она и канцлер ФРГ Олаф Шольц достигли консенсуса по вопросу газопровода «Северный поток-2». Об этом она заявила в интервью изданию Die Zeit.

По словам Бербок, теперь у нее с Шольцем общая позиция по запуску проекта. «Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — отметила глава МИД.

Помимо этого, она добавила, что проблемы, связанные с энергетической безопасностью Германии, будут иметь важное значение при рассмотрении вопроса о российском газопроводе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отказаться от политизации процесса сертификации газопровода «Северный поток-2». По его словам, о политизации проекта говорят многие страны, но не Германия. Песков подчеркнул, что Берлин называет газопровод исключительно коммерческим проектом. Он также отметил, что происходящее на данный момент является процессом сертификации со стороны немецкого регулятора. «Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать какие-то заковырки, здесь нужно набраться терпения», — сказал представитель Кремля.

