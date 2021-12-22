Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Кремле призвали отказаться от политизации сертификации «Северного потока-2»

Песков: никоим образом не нужно политизировать процесс сертификации «Северного потока-2»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отказаться от политизации процесса сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, о политизации проекта говорят многие страны, но не Германия. Песков подчеркнул, что Берлин называет газопровод исключительно коммерческим проектом. Он также отметил, что происходящее на данный момент является процессом сертификации со стороны немецкого регулятора. «Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать какие-то заковырки, здесь нужно набраться терпения», — сказал представитель Кремля.

Помимо этого, Песков рассказал, что компания оператор газопровода готова выполнять все требования регулятора и последовательно делает это.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер основатель «Билайна»
В Кремле назвали наиболее эффективные вакцины против омикрон-штамма
Дзюба рассказал о своей реакции на критику
В Кремле назвали условия для следующего саммита Путина с Байденом
В «Векторе» рассказали о темпах распространения омикрона
В Кремле призвали отказаться от политизации сертификации «Северного потока-2»
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса
Названа цена соседства с принцем Гарри и Опрой Уинфри
Песков оценил возможность перекрытия газа для Европы
Американские врачи раскритиковали Байдена за пассивную борьбу с пандемией
КГБ Белоруссии задержал россиянина по делу о терроризме
Предложен новый способ лечения геморрагического инсульта
Украина договорилась с Венгрией по газу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter