В Кремле призвали отказаться от политизации сертификации «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отказаться от политизации процесса сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, о политизации проекта говорят многие страны, но не Германия. Песков подчеркнул, что Берлин называет газопровод исключительно коммерческим проектом. Он также отметил, что происходящее на данный момент является процессом сертификации со стороны немецкого регулятора. «Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать какие-то заковырки, здесь нужно набраться терпения», — сказал представитель Кремля.

Помимо этого, Песков рассказал, что компания оператор газопровода готова выполнять все требования регулятора и последовательно делает это.

