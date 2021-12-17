Канцлер Германии оценил решение о приостановке сертификации «Северного потока-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал приостановку сертификации газопровода «Северный поток-2» неполитическим решением. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.

Шольц отметил, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом, в который были вложены частные инвестиции. Он подчеркнул, что решение о соответствии проекта европейскому законодательству немецкий регулятор принимал, не руководствуясь политикой. При этом канцлер добавил, что данная процедура предусматривает «много консультаций», но процесс идет.

Ранее сообщалось, что США подталкивают Германию к тому, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток-2». По данным американского издания Bloomberg, новое правительство ФРГ на данный момент не выражало готовности к такому шагу.

16 ноября также сообщалось, что сертификацию «Северного потока-2» приостановили. По плану, она должна была завершиться 8 января 2022 года, но теперь сроки отодвинулись на неопределенный срок. Поставки по газопроводу могут начаться осенью 2022-го.

