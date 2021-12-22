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Лавров предрек скорый уход США из Сирии

Глава МИД Лавров считает, что США вскоре покинут Сирию, так как им там «некомфортно»

Фото: Murad Sezer / Reuters

США покинут Сирию, поскольку им там «некомфортно» и они получают в стране много проблем, а пока Москва продолжит вести с Вашингтоном эффективный диалог по линии военных. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT предрек скорый уход Соединенных Штатов из Сирии.

По словам дипломата, американская администрация в конечном итоге примет решение о выводе войск, так как не могут обеспечить жизнедеятельность структур, поддерживающих введенный США порядок. «И к тому же там среди беженцев накопилось немало бандитов и террористов», — подчеркнул министр.

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Лавров отметил успешный диалог России с американской стороной по «предотвращению непреднамеренных инцидентов». «И есть такие консультации достаточно доверительные по обмену мнениями относительно политического процесса и перспектив выполнения резолюции Совета безопасности (ООН)», — заключил он.

В августе глава МИД оценил процесс урегулирования в Сирии и заявил, что он идет «ни шатко ни валко». Лавров подчеркнул, что Россия создала все условия для его продолжения и не виновата в проблемах восстановления сирийского государства. Дипломат указал на роль Запада в восстании террористов против режима президента Башара Асада.

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Анжелика Бережная
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