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Главе МЧС Кузбасса объявили предостережения после трагедии на «Листвяжной»

Генпрокуратура внесла представления главе Ростехнадзора в Сибири после ЧП на «Листвяжной»
Алексей Шульгин

Алексей Шульгин. Фото: МЧС России

На заседании коллегии по вопросам охраны труда на угледобывающих предприятиях заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин рассказал о системных нарушениях, которые вскрылись в Кузбассе после проверок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Демешин отметил, что до трагедии на шахте «Листвяжная» контроль со стороны органов контроля и правоохраны был недостаточным. Заместитель генпрокурора внес представление об устранении нарушений руководителю управления Ростехнадзора в Сибири Александру Мироненко.

Кроме того, в ходе встречи прокурор региона объявил предостережения начальнику главного управления МЧС России по Кемеровской области Алексею Шульгину.

Ранее сообщалось, что в МЧС назвали ошибку диспетчеров «Листвяжной» — они не предоставили горноспасателям данные с датчиков геолокации шахтеров. Поэтому спасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В итоге погиб 51 человек, а пострадали еще 106 человек. Позднее, после проверки обстоятельств произошедшего, следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

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Мария Рубникович
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