Лукашенко заявил о предотвращении терактов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране предотвращена попытка совершить теракты, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, днем 21 декабря и ночью 22 декабря были задержаны семь человек, которые пытались совершить теракты. Об этом ему доложил министр внутренних дел республики.

«Мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли», — рассказал президент. По его утверждению, теракты пытались совершить против государственных служащих — в частности, работников прокуратуры и судей. Он подчеркнул, что еще одного подозреваемого ищут силовики. «Вроде в Россию побежал. Но там привезут нам его», — отметил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что властям известны действия «противников», которые попытаются, по словам главы государства, бойкотировать конституционный референдум и влезть в государственный аппарат. Он призвал чиновников быть аккуратными при подборе кадров.

