Девушка нашла способ превратить дешевую обувь в Dr. Martens

Блогерша нашла простой способ превратить дешевую пару обуви в популярные ботинки британского бренда Dr. Martens. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом user7548499843936 показала, что приобрела черные кожаные туфли на шнуровке в массмаркетовом магазине женской одежды Tu за 18 фунтов стерлингов (1,7 тысячи рублей). Так, она взяла маркер желтого цвета и закрасила им белую строчку на подошве. Таким образом девушка сымитировала оригинальный дизайн ботинок Dr. Martens, минимальная цена которых составляет 89 фунтов стерлингов (8,7 тысячи рублей).

Ролик стал вирусным и набрал 2,1 миллиона просмотров и 96,4 тысячи лайков. Пользователи сети оценили лайфхак блогерши в комментариях под постом. «Гениально!», «Боже, почему я не додумалась до того!», «Если бы я увидела это раньше, я бы не тратила на свою обувь 189 фунтов стерлингов (18,5 тысячи рублей)», «Ты перевернула мой мир», «Я в шоке. Как же это круто», — писали они.

Dr. Martens — обувной бренд британской компании AirWair Ltd. Изначально она специализировалась на выпуске обуви для солдат и шахтеров. Для прочности в носок ботинок вставлялся стальной стакан. Позже эта модель стала популярна среди музыкантов и представителей субкультур.

В сентябре стало известно, что учительница собрала коллекцию из 500 пар необычной обуви за три миллиона рублей. 44-летняя Кари Уолберт начала испытывать интерес к обуви в старшей школе. Ее коллекция занимает целую комнату и насчитывает более 500 пар ботинок с необычным дизайном стоимостью от 40 до 600 долларов (от трех до 43 тысяч рублей). Вся коллекция обошлась женщине в 40 тысяч долларов (три миллиона рублей).