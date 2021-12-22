Школьница решила сэкономить и вколола в губы косметическое масло для объема

В Днепре 14-летняя школьница вколола себе в губы косметическое масло для лица для того, чтобы увеличить их объем, сообщает ТСН.

Девочка объяснила свой поступок тем, что ее подруги уже начали ходить в салоны красоты, где им делают инъекции для увеличения губ. Таким образом она решила сэкономить на операции, воспользовавшись советом, который она нашла в интернете. Пострадавшая вколола масло в нижнюю губу, после чего та стала отекать. Ее пришлось везти в больницу, где ей провели сложную операцию под общим наркозом и удалили масло.

«Это может вызвать некроз тканей и даже потерю части и даже всей губы. Потому что эти препараты для обработки кожи. А как они себя ведут в мышцах, в мягких тканях — это до конца неизвестно», — рассказал врач.

Подростку пришлось перенести уже три операции. Она призналась, что после неприятных событий мечтает об уменьшении губ и признается, что рада тому, что не стала делать укол в верхнюю. Девочке приходится пить из трубочки и употреблять в пищу только перетертую еду. Также она открестилась от экспериментов со своей внешностью в будущем.

Ранее стало известно, что блогерша увеличила губы и поделилась неудачными последствиями перенесенной процедуры. Американка осталась довольна результатом посещения косметолога, однако после процедуры она столкнулась с трудностью, которая мешает ей в повседневной жизни. Губы героини перестали смыкаются до конца, и она не имеет возможности нормально выпить жидкость из трубочки.