Девушка увеличила губы и показала мешающие нормальной жизни последствия

Блогерша увеличила губы и поделилась неудачными последствиями перенесенной процедуры. На соответсвующий ролик, который появился на ее странице в социальной сети TikTok, обратили внимание в The Sun.

23-летняя жительница Лос-Анджелеса Джейд (Jade) опубликовала видео, чтобы показать зрителям проблемы, с которыми она столкнулась после инъекций. По словам девушки, на протяжении многих лет она меняла форму губ с помощью специальных филлеров, однако в последний раз решила увеличить их ботоксом по совету специалиста.

Американка осталась довольна результатом посещения косметолога, однако после процедуры она столкнулась с трудностью, которая мешает ей в повседневной жизни. На размещенных кадрах видно, что губы героини материала не смыкаются до конца, и она не имеет возможности нормально выпить жидкость из трубочки.

Публикация Джейд стала вирусной и набрала более 250 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись обсуждать пост блогерши в комментариях. «Может лучше остановиться?», «Красота требует жертв», «По крайней мере это красиво», «Хватит колоть свое лицо», «Ты выглядишь очень странно», «Это смешно», — высказывались юзеры.

Ранее в сентябре мастер показала страшные последствия неудачного наращивания ресниц. По словам специалистки Мины (Mina), клиентка обратилась к ней с жалобами на сильную боль и дискомфорт в глазах. Мина предположила, что неприятные ощущения были вызваны большим количеством клея, который мог попасть на слизистые участки век.