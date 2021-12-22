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«Макдоналдс» уменьшит порции картофеля фри из-за проблем с поставками

Bloomberg: «Макдоналдс» в Японии уменьшит порции картофеля фри из-за задержки поставок

Фото: Shutterstock

Сеть быстрого питания «Макдоналдс» вынуждена временно уменьшить порции картофеля фри из-за проблем с поставками, передает Bloomberg. Задержки с поставками вызваны наводнением в порту Ванкувера (Канада) и ограничениями из-за пандемии COVID-19. Сокращение порции картофеля фри затронут 2,9 тысячи фирменных ресторанов быстрого питания в Японии.

Ограничение продлится с 24-го по 30 декабря. Картофель фри — одно из самых популярных блюд в меню, большие и средние порции пока убрали, чтобы блюда хватило как можно большему количеству клиентов, объяснили в компании. Ограничение не коснется хашбраунов.

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Гостям ресторанов предложили скидки в 50 йен (32,72 рубля) на комбо-обеды, чтобы компенсировать неудобства. «Макдоналдс» надеется, что в новом году проблемы с поставками картофеля уже будут решены.

Ранее стало известно, что американские рестораны и точки быстрого питания, в том числе «Макдоналдс», столкнулись с дефицитом кетчупа из-за перебоев в поставках. Кетчуп стал дефицитным еще и из-за того, что в США большинство ресторанов перешло на формат «еда навынос». Часто в заказ входит пакет с кетчупом. На фоне пандемии коронавируса люди продолжают заказывать еду на дом, поэтому спрос на кетчуп достиг новых высот. Дошло до того, что соус стали продавать на интернет-аукционах.

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Платон Щукин
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