В США ставший дефицитным кетчуп начали продавать на аукционах

В США произошел дефицит кетчупа из-за перебоев с поставками, пишет Fox News. Упаковки с этим продуктом начали продавать на интернет-аукционах.

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Кетчуп стал дефицитным еще и из-за того, что в США большинство ресторанов перешло на формат «еда навынос». Часто в заказ входит пакет с кетчупом. На фоне пандемии коронавируса люди продолжают заказывать еду на дом, поэтому спрос на кетчуп достиг новых высот. Кроме того, не хватает и пакетов для его упаковки.

Цены на порционные пакетики с кетчупом сначала взлетели на 13 процентов, а вскоре товар и вовсе исчез из продажи в обычных магазинах. Например, на eBay 50 пакетиков продаются за 9,99 доллара. Спросом пользуются не только томатный кетчуп, но и соусы разных марок, расфасованные в порционные упаковки. Компания Heinz заявила, что увеличила производственные мощности, но этого оказалось недостаточно.

Ранее крупные российские производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля. Майонез подорожает в среднем на 10 процентов. Причиной этого стал рост стоимости масла (ключевого компонента майонеза), упаковки и топлива.

В Минсельхозе заявили, что подорожание вряд ли возможно, так как поддержка предприятий со стороны государства поможет им сохранить рентабельность.