В России подорожает майонез

Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По информации издания, продукция подорожает в среднем на 10 процентов. Причиной этого стал рост стоимости масла (ключевого компонента майонеза), упаковки и топлива. Производители отмечают, что повышение цен не компенсирует рост себестоимости, а лишь позволит избежать убытков.

На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на масло должны составлять 95 рублей за литр в оптовой торговле и 110 рублей в рознице. Изначально предполагалось, что соглашение будет действовать до апреля, позднее его продлили до октября.

6 апреля сообщалось, что правительство выделит девять миллиардов рублей российским производителям сахара и подсолнечного масла. Средства из резервного фонда кабмина будут распределены «для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого в предприятия розничной торговли». Уточняется, что компенсации будут положены предприятиям, которые реализуют масло собственного производства по цене не выше 95 рублей за литр и сахар не дороже 36 рублей за килограмм. Исходя из среднерыночной цены, компенсации составят 10 рублей за каждый литр растительного масла и 5 рублей за килограмм сахара.