Цены на яйца и овощи в России проверят

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внепланово проверять на обоснованность повышения производителями цен на овощи, а также на куриные яйца и мясо птицы у крупнейших торговых сетей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ведомство проверит производителей куриных яиц и мяса птицы в том числе на предмет возможного необоснованного повышения цен, злоупотреблений доминирующим положением на рынке или запрещенных соглашений или действий участников рынка. Также ФАС проанализирует ценообразование и определение розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей.

Кроме того, после получения информации роста цен на овощи ведомство проверяет их производителей на предмет обоснованности повышения цен.

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В начале марта сообщалось, что производители, входящие в союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на яйца и мясо птицы. В середине февраля газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке сообщила, что птицефермы предложили торговым сетям увеличить цены на мясо птицы и яйца на 10 процентов. В ответ в Минсельхозе заверили, что рост цен на мясо птицы и яйца в России останется в пределах общей продовольственной инфляции. Власти не поверили в возможность такого развития событий, указав, что предпосылок для обострения ситуации нет.

1 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить рост цен. Он призвал «оперативно провести проверку производителей куриного мяса и куриных яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением».

В конце января глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которое российские власти заключили с производителями, дали рынку сигнал, так что для яиц подобное соглашение не понадобится — цены на них пока решили не ограничивать.