Названо условие падения рубля до нового исторического минимума

В 2021 году для рубля большую роль продолжит играть геополитическая неопределенность и риск новых санкций со стороны стран Запада. Именно и от того, какими они будут, зависит, упадет ли рубль до нового исторического минимума, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Его слова приводит «Российская газета».

По его мнению, российский рынок уже выработал «определенный иммунитет» к санкционному фактору. Поэтому, если новые антироссийские экономические меры продолжат носить исключительно персональный характер или будут затрагивать только небольшие компании, а ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится (если и нефть марки Brent останется в коридоре 60-70 долларов), рубль способен вернуться к девятимесячным вершинам — около 72,5 рубля за доллар, как отметил Бабин.

«Если же новые санкции затронут отдельные сектора российской экономики, долговой рынок или крупный бизнес, это способно вызвать снижение рубля. Вплоть до новых исторических минимумов — 86 рублей за доллар США, в зависимости от степени потенциального вреда от новых антироссийских мер. Правда, сценарий жестких санкций не является базовым», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в России в апреле составит 5,5 процента. Основными разгоняющими инфляцию факторами в апреле будут оставаться рост цен на продовольствие на мировых биржах, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, а также растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены.