Минсельхоз прокомментировал ожидаемый рост цен на майонез

Повышение цен на майонез в районе 5-12 процентов вряд ли возможно, так как поддержка предприятий со стороны государства поможет им сохранить рентабельность. Таким образом в Минсельхозе прокомментировали информацию об ожидаемом подорожании соусов, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства указали, что таможенно-тарифное регулирование экспорта масличных позволит сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов. Это, в свою очередь, обеспечит стабильный уровень цен на эту продукцию.

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Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что причиной скорого подорожания майонеза и других соусов станет рост стоимости масла, а также упаковки и топлива. Если не поднимать цены, указывают предприятия, производство будет приносить убытки.

В конце прошлого года из-за резкого роста цен на сахар и подсолнечное масло правительство занялось регулированием цен в магазинах. Соответствующие соглашения были подписаны с торговыми сетями и производителями.

Предполагалось, что сдерживать цены придется только до апреля, после чего ситуация разрешится сама собой. Однако в марте соглашения для сахара продлили на два месяца, а для подсолнечного масла — на полгода.

На этой неделе стало известно, что правительство выделит девять миллиардов рублей на поддержку производителей сахара и подсолнечного масла.