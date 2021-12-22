Люксовые отели Турции объявили о снижении цен на Новый год вдвое

Пятизвездочные отели Турции объявили о снижении цен в период новогодних и рождественских праздников вдвое. Об этом пишет портал TourDom.ru.

По данным турагентской сети «Розовый слон», стоимость проживания в люксовых отелях снизилась в 1,5-2 раза по сравнению с летним сезоном.

«Сейчас туристы в море не искупаются, но зато все остальное: подогреваемый бассейн, питание, инфраструктура хорошей пятерки (отель категории пять звезд — прим. «Ленты.ру»), развлекательные программы, да тот же воздух морской и плюсовая температура — все остается», — отметили в компании.

Так, оптимальная стоимость недельных туров на новогодние даты в премиальные отели Турции колеблется в районе от 100-110 тысяч рублей на человека, на Рождество (вылеты с 3 января и позже) — от 80 тысяч рублей. Бюджетные гостиницы предлагают аналогичные путевки по цене 35-38 тысяч и от 15 тысяч рублей соответственно.

Ранее в декабре россиянам предрекли подорожание путевок в Турцию из-за падения лиры. Тем не менее, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, сиюминутного подорожания цен ожидать не стоит, так как отечественные туристы покупают пакетные туры не в лирах, а в рублях.