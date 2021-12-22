В Волгограде пройдет метеоритный дождь

В Волгограде 23 декабря пройдет метеоритный дождь. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

21 декабря солнце достигло самой южной точки своего видимого годового пути. В этот день произошло солнцестояние.

С 22 декабря в городе день начнет расти, а в ночь на 23 декабря пройдет метеорный поток Урсиды. При ясной погоде его можно будет заметить невооруженным глазом.

Ранее сообщалось, что Иркутское региональное астрономическое общество (ИРАО) сделало снимок кометы C/2021 A1 Леонарда — возможно, самой яркой кометы 2021 года. Авторы снимка — астрономы-любители из Иркутска Валерий и Юлия Шевцовы. Они рассказали, что «охотиться» за кометой было сложно, так как она поднимается во второй половине ночи и находится невысоко над горизонтом.