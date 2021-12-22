В российском регионе морозы приблизились к 60 градусам

В Якутии морозы приблизились к минус 60 градусам и могут окрепнуть еще. На градусниках не хватает шкалы, чтобы показать температуру. Об этом в среду, 22 декабря, пишет РЕН ТВ.

Уточняется, что холоднее всего в селе Оймякон. Так столбик термометра у реки Нера опустился до минус 55. В такую погоду холодно даже местным жителям. Зафиксированные морозы грозят окрепнуть еще больше, пишет издание.

«Ой, кошмар. Холодно, очень холодно» — рассказала одна из жительниц российского региона.

Ранее стало известно, что в самом северном городе Якутии — Верхоянске — 20 июня 2020 года зафиксировали рекордную жару в 38 градусов.

