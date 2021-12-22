В российском регионе задержали зампредседателя Законодательного Собрания

Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) задержали заместителя председателя Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Натарова, сообщил «Ленте.ру» источник.

Задержание Натарова связано с головными делами, по которым проходит его сын, экс-советник губернатора Красноярского края Антон Натаров, которого обвиняют в экономических преступлениях. Сейчас бывший советник главы российского региона находится на свободе.

Сейчас с зампредседателем проводят следственные действия, сотрудники правоохранительных органов собираются ходатайствовать о его аресте. Соответствующее заявление сегодня поступит в суд.

Как сообщил источник, в СКР считают, что Натаров может препятствовать следствию. В связи с этим велика вероятность, что зампредседателя Законодательного Собрания отправят в СИЗО.

Ранее в Краснодаре ФСБ задержала 38-летнего замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации, подозреваемого в получении взятки. По версии следствия, задержанный чиновник предложил представителю коммерческой организации, занимавшейся пассажирскими перевозками, победу в конкурсе на увеличение графиков движения по регулярному маршруту.