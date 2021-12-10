ФСБ задержала чиновника департамента транспорта российского города за взятку

В Краснодаре ФСБ задержала 38-летнего директора департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации, подозреваемого в получении взятки. Об этом в пятницу, 10 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, задержанный чиновник предложил представителю коммерческой организации, занимавшейся пассажирскими перевозками, победу в конкурсе на увеличение графиков движения по регулярному маршруту. Свои «услуги» он оценил в 160 тысяч рублей.

8 декабря, сразу после получения требуемой суммы в автомобиле на служебной парковке, он был задержан сотрудниками ФСБ. СКР возбудил уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ, решается вопрос об аресте и помещении подозреваемого в СИЗО на время предварительного следствия.

7 декабря сообщалось, что в Воронеже сотрудники ФСБ, МВД и СКР поймали на взятке в полмиллиона рублей директора администрации городских кладбищ.