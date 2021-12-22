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На Украине предсказали катастрофу из-за желания страны вступить в НАТО

Партия «Оппозиционная платформа»: желание Украины вступить в НАТО приведет к катастрофе

Фото: Arben Celi / Reuters

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» предсказала, что желание Украины вступить в НАТО может привести к катастрофе. Об этом говорится на сайте партии.

«В нынешней напряженной ситуации уже очевидно, что диалог о гарантиях безопасности, инициированный Российской Федерацией, действительно необходим, и он будет происходить прежде всего между Россией и США», — говорится в заявлении.

В партии отметили, что сегодня из-за крайнего обострения противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом становится абсолютно ясно, что курс страны на вступление в НАТО «является политической ошибкой и может привести к катастрофе». «Кроме того, курс в НАТО является ошибочным еще и потому, что это никоим образом не способствует установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс», — заявили члены партии.

Также указывается, что сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог мог бы стать для Киевом уверенностью в стабильности и безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна захотела получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году. «Мы стремимся получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году», — сказал он.

Марина Совина
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