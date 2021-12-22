Белорусскому художнику предъявили обвинение за перформанс с тачкой навоза

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) Белоруссии завершило расследование уголовного дела в отношении белорусского художника Алеся Пушкина. Об этом сообщает Telegram-канал издания Zerkalo.io.

Пушкину предъявили обвинения в умышленном совершении групповых действий, направленных на реабилитацию нацизма, и надругательстве над государственными символами. В частности, ему вменяют размещение на выставке портрета белорусского коллаборациониста Евгения Жихаря, а также публикацию в интернете портретов лидера Белорусского корпуса самообороны Михаила Витушко и командира десантного батальона Абвера «Дальвитц» Всеволода Родзько.

Кроме того, художника обвиняют в повторении в марте 2021 года во время выставки современного белорусского искусства в Киеве перформанса, который он впервые совершил в 1999 году и получил за это два года условно. Тогда Пушкин перевернул возле здания президентской администрации в Минске тачку с навозом и водруженными на него Конституцией Белоруссии и плакатом с изображением главы республики Александра Лукашенко.

Ранее в Волгоградской области 54-летнего россиянина обвинили в реабилитации нацизма за размещение в интернете коллажа ветерана с порнографическими материалами. Отмечается, что причину своего поступка мужчина объяснить так и не смог.