Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Белорусскому художнику предъявили обвинение за перформанс с тачкой навоза

Белорусского художника Алеся Пушкина обвинили в реабилитации нацизма

Фото: Радыё Свабода

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) Белоруссии завершило расследование уголовного дела в отношении белорусского художника Алеся Пушкина. Об этом сообщает Telegram-канал издания Zerkalo.io.

Пушкину предъявили обвинения в умышленном совершении групповых действий, направленных на реабилитацию нацизма, и надругательстве над государственными символами. В частности, ему вменяют размещение на выставке портрета белорусского коллаборациониста Евгения Жихаря, а также публикацию в интернете портретов лидера Белорусского корпуса самообороны Михаила Витушко и командира десантного батальона Абвера «Дальвитц» Всеволода Родзько.

Кроме того, художника обвиняют в повторении в марте 2021 года во время выставки современного белорусского искусства в Киеве перформанса, который он впервые совершил в 1999 году и получил за это два года условно. Тогда Пушкин перевернул возле здания президентской администрации в Минске тачку с навозом и водруженными на него Конституцией Белоруссии и плакатом с изображением главы республики Александра Лукашенко.

Ранее в Волгоградской области 54-летнего россиянина обвинили в реабилитации нацизма за размещение в интернете коллажа ветерана с порнографическими материалами. Отмечается, что причину своего поступка мужчина объяснить так и не смог.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
«Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром»
Снявшей номер туристке пришлось спать рядом с обедающими в ресторане людьми
Бывшую замминистра просвещения Ракову отказались отпустить из СИЗО
Белорусскому художнику предъявили обвинение за перформанс с тачкой навоза
Вице-президента «Ростелекома» избили в ресторане
Леопарду пришлось спрятаться на дереве от разъяренного слона
В московском небе заметили сразу два необычных природных явления
На YouTube-канале Моргенштерна исчез клип с пропагандой наркотиков
Российский уголовник получил срок за заживо сожженного ветерана
Находящийся в больнице фигурист-чемпион описал детали избиения
Россиянам рассказали об опасности после отмены обязательного техосмотра
На Украине заявили о применении ракетных комплексов Javelin в Донбассе
Россия уничтожила командира чеченских боевиков в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter