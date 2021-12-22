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Названы самые необычные вакансии в России

«Работа.ру»: самой необычной в России стала вакансия преподавателя по ремонту электроплит

Фото: Pixabay

Исследование сервиса «Работа.ру» назвало самые необычные вакансии зимы 2021 года в России. На первом месте оказалась должность преподавателя по ремонту электроплит, зарплата такому специалисту предлагалась в 120 тысяч рублей в месяц, передает РИА Новости.

«Для трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы мастером по ремонту электрооборудования от одного года, знать методы диагностики типовых неисправностей устройств, а также разбираться в организации техники безопасности», — отмечается в сообщении.

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На второй строчке — инженер-химик, ему готовы предложить не только 90 тысяч рублей в месяц, но и расширенный соцпакет и корпоративное обучение. Для этого претенденту придется переехать в Белгородскую область.

Также интересной эксперты сервиса сочли вакансию врача-дерматовенеролога. Специалисту предстоит консультировать клиентов по методикам косметологии, проводить для них инструктажи, показывать оборудование. У соискателя должно быть высшее образование, опыт работы от года и готовность к частым командировкам, а зарплата на этой позиции составляет 70 тысяч рублей.

Немногим меньше сможет получать повар осетинского цеха в Москве — до 68 тысяч, при этом ему не требуется образование или опыт работы, а работодатель поможет обучиться и оформить медкнижку. На пятой строчке администратор клуба виртуальной реальности в столице с зарплатой в 50 тысяч рублей ежемесячно. Столько же готовы платить гончару-керамисту, который будет обучать своему ремеслу детей и взрослых.

Ранее исследование Superjob назвало самую высокооплачиваемую должность в Москве. Коммерческому директору в Москве предлагают зарплату от полумиллиона рублей в месяц. Инженеру в столице готовы платить 300-350 тысяч рублей, столько же предлагают руководителю отдела. В Санкт-Петербурге самой высокооплачиваемой оказалась позиция разработчика с зарплатой в 280 тысяч рублей.

Марина Совина
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