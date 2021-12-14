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Названа вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей

Superjob: коммерческому директору в Москве предлагают зарплату от 500 тыс. руб. в месяц

Фото: Bethany Legg / Unsplash

Самой высокооплачиваемой вакансией в декабре названа должность коммерческого директора в Москве, на которой можно получать от полумиллиона рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании Superjob, пишет ТАСС.

Инженеру в столице готовы платить 300-350 тысяч рублей, столько же предлагают руководителю отдела. В Санкт-Петербурге самой высокооплачиваемой оказалась позиция разработчика с зарплатой в 280 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге самую большую зарплату предлагают директору по маркетингу (100 тысяч рублей), в Воронеже — руководителю отдела компенсаций и льгот (от 130 тысяч рублей). В Перми и Самаре среди высокооплачиваемых позиций — вакансии врачей, на этих позициях можно получать до 80 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Москве няне-гувернантке предлагают работу за 360 тысяч рублей. Кандидату нужно иметь высшее педагогическое образование, обеспечивать полный уход и заниматься образованием двух детей шести и десяти лет.

За последние 11 лет разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России сократился. Несмотря на это, женщины редко решаются просить денег больше мужчин, отмечают эксперты. Самый значительный отрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин наблюдается среди бизнес-аналитиков и программистов.

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Мария Строителева
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