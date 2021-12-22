Бывшую замминистра просвещения Ракову отказались отпустить из СИЗО

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО бывшую замминистра просвещения Марину Ракову, обвиняемую в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд признал продление ее ареста до 6 марта 2022 года законным.

2 декабря следователи МВД предъявили экс-чиновнице новое обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве ее мужа Артура Стеценко. По версии следствия, она на посту гендиректора «Фонда новых форм развития образования» по подложным документам оформила супруга, который с 2017-го по 2019 год получил в качестве зарплаты девять миллионов рублей, не исполняя трудовых обязательств.

19 ноября Раковой предъявили обвинение в мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством. Она не признает своей вины.