Бывшей замминистра просвещения Раковой вменили новый эпизод мошенничества

Следователи МВД предъявили новое обвинение в мошенничестве бывшей замминистра просвещения Марине Раковой в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве ее мужа Артура Стеценко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По версии следствия, она на посту гендиректором «Фонда новых форм развития образования» по подложным документам оформила супруга, который с 2017-го по 2019 год получил в качестве зарплаты девять миллионов рублей, не исполняя трудовых обязательств.

Раковой предоставлялись в фонд подложные табели учета рабочего времени, платежные ведомости и бухгалтерские документы с недостоверными сведениями о выполнении Стеценко своих должностных обязанностей и дополнительных работ.

Стеценко был арестован 6 октября сроком до 5 декабря.

19 ноября Раковой предъявили обвинение по новому эпизоду: мошенничество, связанное с фиктивным трудоустройством людей в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Она не признает своей вины.