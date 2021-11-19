Бывшую замминистра Ракову обвинили в фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС

Следователи предъявили обвинение по новому эпизоду бывшей замминистра просвещения Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора «Фонда новых форм развития образования» Евгению Заку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Им вменили мошенничество, связанное с фиктивным трудоустройством людей в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). По версии следствия, они вступили в преступный сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым и оформили подложные трудовые договоры с 12 сотрудниками Минпросвещения, якобы являющихся по совместительству научными сотрудниками вуза.