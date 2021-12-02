Продлен срок ареста мужу бывшей замминистра просвещения Раковой

Тверской суд Москвы продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей Артуру Стеценко, мужу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия вынесено постановление о продлении срока ареста фигуранту дела до 5 марта 2022 года.

Ранее 2 декабря МВД сообщило о предъявлении экс-замминистра Раковой нового обвинения в мошенничестве в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве ее мужа. По версии следствия, она на посту гендиректора «Фонда новых форм развития образования» по подложным документам оформила Стеценко, который с 2017-го по 2019 год получил в качестве зарплаты девять миллионов рублей, не исполняя трудовых обязательств.

Раковой предоставлялись в фонд подложные табели учета рабочего времени, платежные ведомости и бухгалтерские документы с недостоверными сведениями о выполнении Стеценко своих должностных обязанностей и дополнительных работ.

Стеценко был арестован 6 октября сроком до 5 декабря.

19 ноября Раковой предъявили обвинение по новому эпизоду: мошенничество, связанное с фиктивным трудоустройством людей в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Она не признает своей вины.